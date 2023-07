L’équipementier Meyle : de nouveaux freins pour les modèles BM et Mercedes certifiés ECE-R90

l’équipementier MEYLE, élargit sa gamme de produits avec des disques de frein en deux parties pour des modèles BMW et Mercedes très répandus annonce le fabricant dans un communiqué . Les nouveaux disques de frein sont disponibles dès maintenant et offrent au client les caractéristiques habituelles de la première monte, comme une précision d’ajustage optimale, un faible déport, un poids réduit et des économies de carburant et de CO2. avec cet élargissement de la gamme, MEYLE continue de s’ouvrir au marché secondaire en proposant des solutions dans des domaines jusqu’ici réservés aux pièces d’origine des constructeurs. Dès à présent, sept nouvelles références de disques de frein en deux parties MEYLE PD sont disponibles pour les séries BMW 3 à 8, X3 à X5 et Z4, ainsi que pour les classes C et E de Mercedes.

Les disques de frein se composent d’un pot en aluminium ou en acier estampé, riveté sur une bague de friction en fonte, précise le document. En outre, ils sont certifiés ECE-R90 et ne nécessitent aucun dégraissage grâce à leur revêtement de grande qualité. le fabricant promet une protection durable contre la corrosion est ainsi garantie. Aussi, grâce à une teneur plus élevée en carbone, les disques de frein en deux parties sont extrêmement résistants à la déformation thermique, même en cas de charge thermique élevée, conclu la source.