Financement des formations dans le secteur automobile : Convention de partenariat entre le FNAC et l’AC2A

Le Fond National de Développement de l’Apprentissage et de la Formation Continue (FNAC) et l’Association des Constructeurs Algériens de l’Automobile (AC2A), ont signé hier mercredi, le 28 février, sur le salon Equip Auto 2018, qui se déroule à la Safex d’Alger, une convention de partenariat et de financement de l’apprentissage et de la formation continue des salariés des entreprises activant dans le secteur automobile que ce soit pour le tissus de sous-traitants que de l’après-vente.

M. Abdelkader Touil, le Directeur Général du FNAC, qui a indiqué que l’objectif de cette convention avec l’AC2A, est d’assurer et financer la formation continue de la ressource humaine des entreprises, la promotion et la formation pédagogique des maîtres d’apprentissage, et programmes de la formation dans le domaine des métier de l’automobile, et a expliqué cette que le FNAC n’est autre qu’un retour d’investissement des entreprises ayant cotiser à hauteur de 2%. Le président de l’AC2A M. Séfiane Hasnaoui, a expliqué à l’assistance fort nombreuse que

«la signature de cette convention, constitue une nouvelle étape dans la valorisation du monde professionnel de l’automobile» et que son association et Fnac vont pouvoir installer rapidement un comité technique afin d’accompagner les entreprises opérant dans le secteur industriel automobile, et surtout procéderont à l’identification des besoins pour les métier de l’industrie automobile naissante.