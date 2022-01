123 530 motos vendues en Australie selon FCAI

Actualités, Motocycle 70 vues 0 123 530 motos et VHR ont été vendus tout au long de 2021 selon Cela représente une augmentation de 13,4% par rapport aux chiffres de 2020. Les motos tout-terrain ont enregistré 43% des ventes globales avec 53 118 unités vendues en 2021, selon FCAI, l’organisme suprême de l’industrie automobile australienne qui a publié aujourd’hui les chiffres des ventes de motos et de véhicules hors route (OHV) pour 2021 . IIl est fait egalement etat d’une augmentation de 18,8% par rapport aux chiffres de 2020. Les motos de route étaient le deuxième segment le plus populaire, enregistrant 37 270 unités vendues. Cela représente une augmentation de 6,8 % par rapport aux chiffres de 2020 et représente 30,17 % de toutes les unités vendues en 2021. Le segment OHV du marché a connu une croissance de 13,9% par rapport aux chiffres de 2020. Cela représente un total de 28 321 unités vendues représentant 22,92 pour cent du marché global. Les scooters constituent la plus petite partie du marché avec 4 821 nouvelles unités vendues. Cela représente 3,90 pour cent du marché global et une augmentation de 8,1 pour cent par rapport aux ventes en 2020.