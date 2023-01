Contrôle technique : les propriétaires des véhicules immatriculés en 2021 appelés à présenter leurs véhicules en 2023

L'Etablissement national de contrôle technique des véhicules (Enacta) a invité les propriétaires des véhicules immatriculés en 2021, à présenter leurs véhicules au contrôle technique périodique des véhicules, à partir du mois de janvier courant, au niveau des agences de contrôle agréées par le ministère des Transports. L'établissement a précisé dans une note sur son site web, qu'il « porte à la connaissance des propriétaires des véhicules particuliers immatriculé en 2021, qu'ils sont tenus de présenter leurs véhicules au contrôle technique périodique au niveau des agences de contrôle agréées par le ministère des Transports et réparties à travers le territoire national, à partir du 2 janvier 2023″. Le contrôle technique périodique se déroule « selon la date de leur immatriculation portée sur leur carte grise en haut à gauche », a indiqué la même source. A titre d'exemple, le véhicule dont la plaque d'immatriculation est établie le 2 janvier 2021, est concerné par la mesure du contrôle technique périodique avant le 2 janvier 2023 et celui dont la plaque d'immatriculation est établie le 1 février 2021, est concerné par la même mesure avant le 1 février 2023, précise l'Enacta.