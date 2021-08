MG Motor dépase les 20 000 vente au premier semestre 2021 au Moyen-Orient

Les acheteurs de voitures neuves à travers le CCG continuent d’acheter des voitures MG en nombre record, la marque d’origine britannique enregistrant les meilleures ventes sur six mois de plus de 20 000 véhicules dans le CCG et au Moyen-Orient. Malgré les défis rencontrés en 2020, les consommateurs ont montré leur appréciation de la gamme MG tout au long de l’année, la marque entrant pour la première fois dans le top 10 des constructeurs automobiles. Depuis le début de l’année, les ventes au Moyen-Orient dépassent les 20 000 unités environ jusqu’à fin juin 2021, soit une croissance de 97 % par rapport à la même période l’an dernier MG Motor a réalisé une performance exceptionnelle pendant le mois de Ramadan avec une croissance de 274% par rapport à l’année dernière et une forte part de marché de 4,1% .L’Arabie saoudite occupe la première place en termes de volume de ventes, suivie d’une part de marché record d’Oman