Instruction: 21 jours pour rembourser le sinistre automobile

Actualités 75 vues 0 Suite aux réclamations des assurés automobiles , dont le remboursement de leurs sinistre prend des mois et voir l’an, le ministère des finances a émis une note imposant les compagnies d’ assurances à ne pas dépasser 21 jours pour indemniser les assurés automobilistes.