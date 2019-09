EQUIP AUTO 2019 : MEYLE annonce de nombreuses nouveautés

Le fabricant de pièces de rechange MEYLE, de Hambourg, annonce sa participation sur le salon EQUIP AUTO qui se tiendra du 15 au 19 octobre 2019 à Paris.

MEYLE présentera, à cet évènement incontournable du monde des pièces de rechange dite de l’after market automobile, un grand nombre de nouveautés, d’innovations et de kits de service des trois lignes de produits essentiel à savoir les MEYLE-HD, MEYLE-PD et MEYLE ORIGINAL.

Le salon EQUIP AUTO, qui est le salon international de référence du secteur automobile pour les équipements, les pièces, les accessoires, le management et les services, est pour MEYLE le rendez-vous central dans le calendrier des salons.

MEYLE présentera aux clients, aux décideurs de l’industrie et aux mécaniciens le remplacement individuel des douilles à fente de bras de suspension arrière des modèles BMW 5, 6, 7 et X5 sur un chariot d’atelier mobile.