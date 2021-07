Renault Group se lance dans la fabrication de batteries

Après les projets du groupe Stellantis et Saft, Automotive Cells Company (ACC) à Douvrin , Renault avec Envision à Douai, se lance dans la production de batteries lithium-ion pour automobiles.

En effet, Renault Group annonce aujourd’hui sa stratégie pour la conception et la production en France de batteries destinées à ses véhicules électriques. Étape essentielle de la « Renaulution », le plan batteries du Groupe se matérialise à travers la signature de deux projets de partenariats majeurs, avec Envision AESC – un acteur mondial de la technologie de batteries et des usines de batteries smart, digitalisées et à faibles émissions de carbone, partenaire historique de Nissan -, et la start-up grenobloise Verkor, spécialisée dans le développement de cellules de batteries pour véhicules

électriques. Cette stratégie permettra d’améliorer la compétitivité et l’efficacité de Renault Group dans le domaine des véhicules électriques, d’accélérer sa transformation industrielle et d’atteindre ses objectifs en matière de transition écologique.

Ces deux nouveaux partenariats complètent les dispositifs existants au sein de Renault Group,précise le constructeur français, notamment l’accord historique avec LG Chem qui fournit aujourd’hui la gamme électrique Renault et demain la future MéganE en modules de batteries.

Parallèlement, les discussions se poursuivent avec ACC pour éventuellement compléter cet écosystème à partir de 2027. D’autre part, la recherche avance au sein de l’Alliance pour déployer la technologie des batteries solides d’ici à 2030, à travers le projet ASSB (All Solid-State Battery technology).

Envision AESC : une gigafactory à Douai pour rendre les véhicules électriques abordables sur le marché européen.

Dans le cadre de sa stratégie électrique, Renault Group s’associe à Envision AESC qui installera une gigafactory à Douai d’une capacité de 9 GWh en 2024, et avec l’objectif d’atteindre 24 GWh d’ici 2030. Envision AESC, la branche batteries de la société mondiale de technologie verte Envision Group, investira jusqu’à 2 milliards d’euros pour produire des batteries de dernière technologie, bas carbone, compétitives en termes de coût à destination des modèles électriques, dont la future R5. A travers ce partenariat, Envision AESC prévoit de créer 2500 emplois à horizon 2030.

La proximité de la gigafactory d’Envision AESC avec les sites de production de Renault ElectriCity (Douai, Maubeuge et Ruitz) qui prévoit la création de 700 emplois supplémentaires dans les Hauts-de-France, offre les moyens à Renault Group de renforcer considérablement sa compétitivité et l’efficacité de sa chaîne de production sur le marché des véhicules électriques.

La gigafactory de Douai ouvre la voie à la production d’une batterie à faible émission carbone, en ligne avec les objectifs du Green Deal européen et au développement de solutions de recyclage en circuit fermé des déchets de production et des batteries en fin de vie. Conformément aux engagements de Renault Group, elle constitue un atout majeur pour atteindre la neutralité carbone en Europe en 2040 et dans le monde en 2050, avec des véhicules électriques représentant 90% des ventes de la marque Renault en 2030.