Résultat Nissan au Moyen-Orient Croissance et leadership sur tout segment

Nissan a annoncé les résultats de son exercice fiscal 2017 (FY17) au Moyen-Orient, qui démontrent la réussite de l’entreprise dans la région. Dans le Golfe (GCC sans KSA), la part de marché de Nissan a augmenté de plus de 20% sur un an. La part de marché de Nissan dans la région élargie du Moyen-Orient a également enregistré une croissance constante de près de 10%. En termes de performance des gammes de produits, Nissan a connu une croissance au cours de l’exercice 2017 sur des segments clés, La part de marché de la gamme Nissan Patrol a augmenté de 11,4% par rapport à l’année précédente, et la Patrol est devenue le VUS pleine grandeur le plus vendu aux Emirats Arabes Unis. Depuis 2011, les ventes de Patrol ont quadruplé et la part de marché a augmenté de 167%. La famille Nissan Patrol Y61 a continué de bénéficier d’une croissance régulière des ventes annuelles avec une augmentation de 263 pour cent depuis 2011 démontrant la popularité durable de ce modèle emblématique. Nissan Kicks a dominé le segment des Crossovers compacts au cours de l’exercice 2017, avec une augmentation de 145% de ses ventes d’une année sur l’autre. La Nissan Sunny a également enregistré de bonnes performances au cours de l’exercice fiscal 2017, avec une augmentation de 58% des ventes, ce qui s’est traduit par un leadership sectoriel. La Nissan Navara a triplé sa part de marché entre les exercices 16 et 17. Les ventes de Nissan X-Trail ont doublé entre 2014 et 17, avec une part de marché en hausse de 155%.

La stratégie pour le Moyen-Orient fait partie d’une stratégie d’expansion majeure de la région Afrique, Moyen-Orient et Inde, annoncée plus tôt ce mois-ci dans le cadre du plan à moyen terme de six ans de la société, Nissan MOVE jusqu’en 2022.