L’Allemagne s’oppose à la fin de la vente des voiture à moteur thermique dans L’UE au delà de 2035

Les autorité allemande refuse de voter le texte qui interdit la vente des voitures à moteur thermique à partir de 2035.Le vote des 27 Etats membres de l'UE visant à confirmer l'interdiction de la vente de voitures neuves à moteur thermique en 2035, prévu mardi 7 mars, a été reporté du fait du blocage de l'Allemagne , selon France Info. Un refus qui intervient au moment où on parle d'engagement climat , neutralité carbone et, et… Mais sauver les 800 000 emplois que génère l'industrie automobile n'est pas prêt d'être absorbé par l'industrie du véhicule électrique moins employeuse. L'Allemagne avec d'autre pays souhaitent maintenir le mixte dans son offreautomobile. Certains protagonistes s'accordent à dire que faire la transition électrique nécessite de creuser la terre pour se procurer les matières et que celles-ci ne sont pas suffisantes et vont créer de nouveau monopole .