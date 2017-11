Classement mondial des constructeurs en 2015

Tendances, Ventes 1 561 vues 0 Avec 9,8 millions de véhicules vendus, General Motors est resté le 3ème constructeur mondial en 2015, derrière Toyota et Volkswagen qui ont vendu respectivement 10,11 millions d’unités chacun. Chine premier consommateur des GM

La Chine est demeurée le premier marché du constructeur américain en 2015, avec 3,6 millions d’unités (+ 5,2 %). Les Etats-Unis arrivent en deuxième position, avec 3,1 millions d’unités (+ 5 %), suivis du Brésil (388 025 unités), du Royaume-Uni (311 652 unités) et du Canada (263 335 unités).

Par marques, les ventes de Chevrolet ont baissé l’an dernier de 6,9 %, à 4,4 millions d’unités. Les ventes de Buick ont progressé de 8,7 %, à 1,2 million d’unités, celles de GMC de 11 %, à 680 000 unités, et celles de Cadillac de 8 %, à 277 784 unités. Opel/Vauxhall a enregistré ses meilleurs résultats depuis 2011, avec 1,1 million de véhicules vendus (+ 3,4 %).