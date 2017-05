Renault Mégane Sedan est élue voiture de l’année en Turquie, son principal marché de commercialisation, dans une compétition organisée pour la seconde fois par « l’Association des Journalistes Automobiles ».

Lors du premier tour, sept finalistes ont été retenus parmi 25 candidatures, par un jury composé de 78 membres de l’AAJ (Association Automotive Journalists). Au terme du second tour, Renault Mégane Sedan a été élue « Voiture de l’Année » avec 4 430 points, soit 440 points d’avance sur le second. Le vote portait sur des critères tels que le design, le comportement routier, l’ergonomie, les taux d’émission, la sécurité, le niveau d’équipement et le rapport prix / prestations.

Lors de la cérémonie officielle, Berk Çağdaş, Directeur Général de Renault, a reçu le trophée des mains du Président du Comité exécutif de l’AAJ, Ufuk Sandık.

Renault Mégane Sedan est produite exclusivement dans l’usine de Renault Oyak en Turquie et exportée dans 68 pays à travers le monde.