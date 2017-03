Avec les proportions expressives d’un coupé, un design clair et sensuel ainsi que quatre places au confort exceptionnel sur les longs trajets, la nouvelle Classe E Coupé allie la beauté et les vertus classiques d’une voiture Grand Tourisme à une technique de pointe. En même temps, elle est dotée de l’intelligence de la famille de la Classe E avec une intégration smartphones complète, un poste de conduite Widescreen et des nouveaux systèmes d’aide à la conduite qui permettent entre autres une conduite partiellement automatisée. Des moteurs puissants à émissions faibles et des trains de roulement confortables avec système d’amortissement sélectif promettent agilité et sportivité.