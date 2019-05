Peugeot fait sa révolution avec sa nouvelle 508

La toute nouvelle Peugeot 508 marque la nouvelle révolution de style de la marque qui vient de débarquer au Moyen-Orient. La nouvelle berline se veut radicale a été dévoilée dans son Concept Store récemment à Yas Mall. Disponible dès maintenant dans les showrooms de la région. La nouvelle venue se décline en trois versions : le modèle d’entrée «Actif», le modèle «Allure» à mi-course et le modèle «GT Line» haut de gamme. La dernière génération de l’élégant modèle 508 fastback de Peugeot a été complètement repensée pour mettre en valeur le nouveau langage design futuriste de Peugeot. Un extérieur cool montre son coté plus robuste, tandis que son intérieur plus spectaculaire comprend des matériaux haut de gamme et une technologie de pointe, y compris la dernière évolution de sa marque Peugeot i-Cockpit®.