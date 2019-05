Comptoir de la patience inaugure son nouveau centre d’Appel pour vente véhicules à crédit

EURL Comptoir De La Patience, spécialisée dans l’accompagnement en termes de services de financements et d’aide à l’acquisition de biens par facilité de paiement annonce officiellement l’inauguration de ses nouveaux locaux qui accueillent un centre d’appel ayant pour objectif l’orientation et l’accompagnement de ses clients.

Composé par une équipe de téléconseillers hautement qualifiés, formés selon les standards internationaux et supervisés par des spécialistes en la matière. Ce centre d’appel est opérationnel 6 jours / 7 de 8h 30 à18h, via un seul numéro dédié :

« 0770 712 712 ». Et ce, pour répondre aux différentes interrogations des clients, tant sur la partie légale et commerciale que sur la partie procès et traitement de dossiers.

Sur un autre registre, il est utile de rappeler que l’offre ‘TASHIL’, propose un large choix de véhicules avec un accompagnement tout au long de l’engagement du client. Durant cette période EURL Comptoir De La Patience propose la gamme commercialisée par le groupe Sovac, à savoir la Seat Ibiza et Arona, Volkswagen Polo, Skoda Fabia et Rapid, ainsi que la citadine de Hyundai MIB, en l’occurrence la I20, disponible en bloc essence et diesel associé à une boite BVA, et ce sous un délai qui ne dépasse pas les 45 jours.