Des batteries pour Véhicules électriques imprimées en 3D chez Blackstone Technology

La filiale allemande du conglomérat suisse Blackstone Resources, a déclaré que l’impression 3D d’électrodes et de séparateurs pour batteries de véhicules électriques apporterait de nombreux avantages.

Selon la société, rapporte German trade invest, les couches de stockage d’énergie des batteries peuvent être rendues plus épaisses, augmentant la densité énergétique de 20 %. Les tailles de batterie peuvent être adaptées aux besoins individuels des clients, ce qui permet d’économiser jusqu’à 15 % d’espace et de réduire la quantité de matières premières nécessaires. Le processus consomme également 23 % d’énergie en moins, est respectueux de l’environnement et réduit les déchets de 50 %.

« L’impression 3D en Allemagne devient de plus en plus industrielle et orientée vers la production de masse », déclare Max Milbredt, expert en fabrication additive chez Germany Trade & Invest. « Blackstone dans l’état régional oriental de la Saxe fait partie de la tendance dans le secteur très important et orienté vers l’avenir de la production de batteries.