AL MOTO ou l’univers des deux roues à Riadh El Fath

Le salon des deux roues revient cette année pour sa seconde édition, il s’agit de ALMOTO, un rendez-vous annuel dont la premier édition a pu rassemblé plus de 24 marques de cycles et motocycles exposantes et quelque 15 000 visiteurs. Pour rappel l’édition 2017 s’est tenu en partenariat avec l’Office Riadh El Feth (OREF) et sous le Patronage du Ministère des Travaux Publics et du Transports le salon s’appuie sur l’avenir prometteur du marché des deux roues comme étant une alternative de la mobilité en Algérie. Se déroulant en pleine saison des ventes et en plein cœur de notre capitale, sur l’esplanade de Riadh El Feth, ALMOTO se veut être le « Grand Rendez-vous » du 2 roues avec ses espaces d’exposition, son espace dédié « Conférence, débat & presse », ses concours, ses animations, sa tombola, tout pour réussir ensemble avec le public cette grande Fête.