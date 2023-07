Partenariat: Alliance assurances disponible dans toutes les concession de Fiat

En marge de la 54ème FiA, Alliance Assurances a signé une convention de partenariat avec FIAT Algérie, filiale du groupe Stellantis El-Djazair, pour offrir des couvertures d'assurances tous risques aux acquéreurs de véhicules FIAT. Cette collaboration permettra aux clients de bénéficier de couvertures à tarification préférentielle, grâce aux bornes digitales placé à travers le réseau des showroom , pour faciliter la souscription, d'un service tiers payant « Pack Sereno » pour des réparations sans soucis et d'un centre d'appel disponible 24h/7j pour toutes les questions. A travers cette convention, l'assureur Alliance sera désormais présents dans les showrooms et points de vente de Fiat pour proposer des solutions d'assurance adaptées aux besoins des assurés et développer un service de tiers payant.