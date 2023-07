L’automobile s ‘invite à la 54ème Fia

La foire internationale d’Alger qui se tient depuis le 20 juin au Palais des Expositions Safex , a été le théâtre pour les véhicules léger et lourds. Fiat , Mercedes , Man et Chakman s ‘y sont invités à cette 54ème Fia pour prendre une longueur d’avance sur les futurs évolutions que connaitra le marché automobile en Algérie durant ce second semestre de 3023. On notera Fiat exposant , sous la bannière du pavillon Italie, Pays d’honneur, profitant de cette communication institutionnelle pour marquer son retour sur le marché dans un marché à la demande et sans concurrent. Saisissant l’opportunité des journée organisé par l’organisateur du pavillon italien, ICE, Hakim Boutahra, PDG de « Fiat Algérie » et directeur de Stellantis en Afrique du Nord, a annoncé que « Fiat » importera entre 10 000 et 12 000 voitures par mois à partir de juillet prochain, pour répondre à la demande supérieur à l offre. Plus de 20 000 commandes ont été enregistrées en seulement deux mois depuis le lancement de la commercialisation. Cette offre sera maintenue jusqu’en décembre, date à laquelle la production commencera dans l’usine d’Oran, avait il précisé.Coté des PL Mercedes a saisi l’ opportunité de cette Fia pour annoncer des rabais allant jusqu’à 4 millions de DA de remise sur son tracteur 4×2, qui passe

ainsi de 22 millions à 16 millions. Une remise sur stock disponible. Coté équipementier Iris pneu , le plus grand fabricants de pneu en Algérie avec 2 millions d’unités et doublera en 2024 sa production a présenté quant à lui ses pneus dédiées au véhicules électriques. notons que ces pneu sont déjà exporter en Angleterre ou il sont montés sur les taxis verts londoniens. dans la gamme électrique le motoriste brésilien Weg a présenté ses moteurs électriques déjà destinés pour le secteur de l’électroménager.