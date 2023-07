Kuniko futur fournisseur de métaux pour batteries des véhicules électrique du groupe Stellantis

Stellantis vient de conclure un accord d’enlèvement avec Kuniko pour la fourniture de sulfate de nickel et cobalt à partir de ses projets norvégiens pour une durée de 9 ans a relayé Mining Technology. L’accord verra Stellantis acheter 35% de la production future des projets et a accepté d’acquérir une participation de 19,99 % dans Kuniko pour 5 millions d’euros .En revanche, Kuniko utilisera les fonds de Stellantis pour faire avancer ses projets d’exploration de métaux de batterie de friches industrielles et vertes, y compris le nickel, le cobalt et le cuivre en Norvège.

Il y a lieu de rappeler que les besoins de l’Europe en métaux de batteries sont très importants pour fabriquer les 800GWh de capacité de batteries attendues d’ici 2023 pour alimenter le marché des véhicules électriques. Sellon Kuniko le besoin annuel en cobalt est de 160 000 tonnes, de 500 000tonnes pour le nickel et de 1 300 000 tonnes de cuivre.

L’investissement de Stellantis s’inscrit dans le cadre de sa stratégie Dare Forward 2030, dans le cadre de laquelle elle vise à ce que 50 % des ventes de voitures particulières et de camions légers aux États-Unis et 100 % des ventes de voitures particulières en Europe soient des véhicules électriques à batterie (BEV) d’ici 2030, ajoute la même source .