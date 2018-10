Youcef yousfi annonce une baisse des prix à partir de la nouvelle usine Gloviz -Kia

La nouvelle usine Gloviz (Kia) a été inaugurée lundi passé par le minister de l'industrie et des mines youcef yousfi, dans la commune de Djerma, à Batna. Erigée sur une superficie de 50 hectaresce site l'assemblera pas moins de cinq modèles les plus prises de la marque sur le marché algérien , à noter les berlines Picanto, Rio, Cerato, le SUV Sportage et l'utilitaire K-2700. Youcef yousfi a annoncé à cette occasion une baisse des prix à partir de la nouvelle usine Gloviz -Kia, ou une première baisse sera visible avant la fin de l'année 2018.