Publicité mensongère: FTC a infligé une amende de 30 Millions d’euros à Audi Volkswagen Corée

Actualités 163 vues 0 En Corée du Sud, la FTC (Commission coréenne de la Concurrence) a infligé une amende de 3,73 milliards de wons (environ 30 millions d’euros) à Audi Volkswagen Korea pour publicité mensongère, dans le cadre de l’affaire de manipulations des niveaux d’émissions des modèles diesel rapporte le comité des constructeurs français faisant référence au médias Yonhap et Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Elle concerne les compagnes diffusées durant 2008-2015 montrant que ses modèles respectaient les normes d’émissions. Outre cette amende poursuit l’article 5 dirigeants (encore en fonction ou ayant depuis quitté le groupe) feront l’objet de plaintes au pénal.