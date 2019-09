Equip auto Roberlo premiere participation

Equip auto ne cesse d’attirer de nouveaux exposants, l’édition 2019 aura lieu du 15 au 19 octobre verra un nouveau venu à savoir Roberlo y sera présent pour la première fois.

Pour Roberlo, la participation à cet événement est stratégique, il se positionne d’emblée en conquérant du marché français l’entreprise souhaite poursuivre son implantation en France et y présenter son nouveau système de couleur à base d’eau Blucrom, après l’avoir dévoilé son innovation aux salons Motortec Madrid et Autopromotec Bologne.

Ce système innovant se distingue selon le communiqué du fabricant par les économies importantes qu’il génère, un pouvoir couvrant élevé, un séchage rapide et un temps d’application réduit.

Les visiteurs pourront aussi découvrir en exclusivité le nouvel apprêt Multyfiller Grip, hautement flexible et adhérent sur une grande variété de substrats. Il sera disponible dans une version à séchage rapide et pour différents types d’application (grande épaisseur, isolant et mouillé sur mouillé). Roberlo présentera également pour la première fois le joint bi-composant Multy Seal, spécialement conçu pour les applications mouillé sur mouillé.