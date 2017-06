Kia Motors Algérie annonce la disponibilité du nouveau Sorento

Kia Motors Algérie annonce la disponibilité à la vente du nouveau Sorento et assure une livraison immédiate.

Les modèles sont aussi bien pour un achat en TTC ou en mode leasing. Le Sorento s’affiche en version 5 places (boîte manuelle) au prix de 7 295 000 DA TTC soit 6 158 992 DA en HT, le SORENTO 7 places (boîte automatique) est en revanche proposé à 8 425 000 DA TTC soit 7 108 571 DA en HT.