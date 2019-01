Les ventes de GM en Chine chutent de 9,9% en 2018

Importation, Tendances, Ventes 63 vues 0 Les livraisons de General Motors en Chine ont diminué de 9,9% à 3,64 millions en 2018 en raison de la faiblesse de l’économie nationale. Toutes les marques des fabricants automobiles de Detroit avec le partenaire local SAIC Motor Corp., en dehors de Cadillac, ont enregistré une forte baisse de leurs ventes l’année dernière, selon automotive news.