Max maintenance service propose des entretiens préventifs et curatifs pour Camions PL

Pour La 13ème édition du salon EQUIP AUTO ALGERIA, qui a eu lieu du 11 au 14 Mars 2019 au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger. Max maintenance Services à enregistré sa première participation sous un stand de 30 m2 pour accueillir ses visiteurs professionnels. Il s agit pour ce professionnel d’ une véritable manœuvre stratégique pour annoncer toutes ses offres qui collent au thème du salon qui a pour but de promouvoir ses services de réparations et d’affirmer sa présence en tant que leader de la réparation dans le secteur du véhicule industriel.

MMS est l’un des pionniers à accompagner les industries et les transporteurs en Algérie en adaptant une offre exclusive à la conjoncture économique par un concept dédié, spécialement lié à l’entretien, réparation et vente de pièces de rechange poids lourds d’origine de marques européennes.

L’entreprise connait un essor fulgurant, en collaborant avec un amas d’entreprises locales et multinationales ce qui a déterminé l’ouverture d’autres ateliers de réparation sur différentes régions de l’Algérie. Résultant un accord de partenariat avec le géant des assureurs « SAA » par une offre unique totalement bénéficière aux transporteurs, et, au, secteur industriel, d’où l’appellation désigne les deux collaborateurs « assurmax » offrant des avantages distinctifs.

Contrairement au développement du réseau de maintenance des véhicules légers par les « constructeurs, importateurs et PME spécialisées » pendant plus d’une décennie ; le réseau de maintenance des poids lourds lui, est resté timide et cela malgré une croissance très importante ces 10 dernières années dans différents secteurs d’activités, tel que « BTP, Logistique, distribution…. » et cela pour de multiples raisons:

Disposition d’ateliers intégrées chez les clients,

Une faible couverture des réseaux des constructeurs et ou des importateurs, L’arrêt des importations et le nouveau cahier des charges pour concessionnaires, de ce fait, l’idée est née ! Mettre en place un concept dédié au poids lourds offrant toutes les prestations de qualité et doté d’un savoir faire de haute technicité.

pour rappels, MMS a était créé en 2017, pour répondre exclusivement à l’entretien, maintenance; réparation et vente de pièces de rechange poids lourds de marques européennes. Cette enseigne intègre tous types de Véhicules Industriels : porteurs, tracteurs, Semi-remorques; et met a la disposition des clients les compétences techniques et un savoir faire multidisciplinaire pour optimiser l’utilisation et la rentabilité du camion.

Dans ces ateliers, il propose une solution complète: diagnostic, électricité, mécanique générale, carrosserie, pneumatique, rénovation et réparation de moteurs et de boites à vitesses.

A noter, le premier MaxCenter activant à Rouïba dispose de grandes capacités d accueil, en effet, il peut recevoir jusqu’à 16 Tracteurs et 02 Semi-remorques au quotidien.

MMS marque sa présence sur Equip auto pour annoncer ses offres pour entretiens preventives et curatifs, à savoir des forfaits adaptés sur mesure à des prix compétitifs pour les vidanges moteurs , Boite, Pont, Remplacement de la Filtration; et entretiensdusystèmedefreinage et autres système refroidissement et climatisation , pour les entretiens curatifs il propose de la renovation moteur , des boites , ponts et suspensions.