« AUTOWEST 2016 » : Entre destockage et promotion de la production nationale

Dans le cadre du programme annuel des manifestations économiques que SOMEX International Plus organise à travers les régions, annonce l’ouverture la 16ème édition du Salon de l’automobile de l’Ouest AUTOWEST 2016, en partenariat avec le Centre des Conventions d’Oran, qui se tiendra du 07 au 17 Décembre 2016.

Cette édition AUTOWEST 2016 aura le privilège de mettre en avant « LA PRODUCTION AUTOMOBILE ALGERIENNE » avec l’exposition d’un nombre appréciable de marques et modèles de véhicules, Motos et camions montées en Algérie et s’étalera sur plus de 10 000m² de surfaces d’expositions avec des stands d’exposition en grande majorité personnalisés, avec la présentation des gammes les plus complètes possibles, compte tenu de la situation actuelle du secteur Automobile et de chacune des marques présentes.

La moto, le petit utilitaire et le camion seront aussi présents, lors de cette édition, en force, sans oublier la presse spécialisée et les services liés à l’automobile : financement, assurances, géo-localisation, et autres.

Marque véhicule particulier

RENAULT, RENAULT ALGERIE PRODUCTION, DACIA, HYUNDAI, CHEVROLET, OPEL, NISSAN, BAIC, SAIPA, IKCO, LIFAN

Liste des marque VU et VI :

RENAULT VU, HYUNDAI VU, HYUNDAI TRUCK et BUS, LIFAN, SCANIA, DAF, FUSO, NISSAN, HELLI, RENAULT TRUCKS, VEDIS AUTOMOBILE

Liste des marques des motos présentes :

SYM, LYUOGIA, AS MOTOS, VMS, POLINI, CYLEXX, PEUGEOT SCOOTERS, YAMAHA

Services et produits annexes :

SAA ASSURANCES, GAM ASSURANCES, GHAZAL, ID NET, HOME HELP MEDICAL, BARAKA BANK, SOCIETE GENERALE, KADIRA LUBRIFIANTS