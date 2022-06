Grands Prix de la Rechange 2022 : Gaël Escribe, pdg de Nexus Automotive International sacré Prix spécial du jury

Actualités, Nouveautés 244 vues 0 NEXUS Automotive International est ravi de se voir remettre le prix spécial du jury 2022 des Grands Prix de la Rechange lors de la 18 ème cérémonie organisée le 9 juin à Paris » avait diffusé ce dimanche 11 juin,dans un communiqué. Ce prix important, qui a été décerné à Gaël Escribe, souligne le succès des entreprises et des leaders de l’industrie de la rechange. Gaël Escribe, PDG de NEXUS, a déclaré : « Je suis très honoré de recevoir cette importante distinction pour Nexus, à peine 8 ans après sa création. C’est une étape importante et j’espère qu’il y en aura beaucoup d’autres à venir. Nous avons de grandes ambitions à l’horizon années à venir en termes de structuration du marché, avec un accent particulier sur la durabilité, le capital humain, l’innovation et la gestion des données. Ce succès est une récompense d’équipe, et je le prends comme une reconnaissance du travail considérable de toute notre communauté. »