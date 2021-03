Volvo déclare que toute sa gamme de voitures serait entièrement électrique d’ici 2030

Actualités 191 vues 0 Le constructeur automobile suédois racheté par le chinois Geely Holding , a déclaré que 50% de ses ventes mondiales devraient être des voitures entièrement électriques d’ici 2025 et l’autre moitié des modèles hybrides. Il lancera au cours des prochaines années une nouvelle famille de voitures électriques, qui seront toutes vendues en ligne uniquement, selon le site Forum mondial économiques. Il a dévoilé le premier de ces modèles, le C40, un SUV entièrement électrique, qui aura une autonomie initiale d’environ 420 kilomètres , et se prépare à passer à des modèles à zéro émission et se conforme ainsi aux normes d’émissions de CO2 en Europe et en Chine, ainsi qu’à de probables interdictions imminentes dans certains pays sur les véhicules à combustibles fossiles.