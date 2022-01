De janvier à novembre , les immatriculations de véhicules utilitaires légers vul allant jusqu’à 3.5t dans l’UE étaient toujours en hausse de 10,8 % à 1,4 million d’unités, malgré les faibles performances de ces derniers mois selon l’acea. Si l’on regarde les plus gros marchés de fourgons neufs, l’Italie (+17,1%) et la France (+9,7%) sont parvenues à rester en territoire positif, tandis que les volumes cumulés en Allemagne (+0,4%) et en Espagne (-0,4%) étaient plus ou moins stable par rapport à 2020.

Véhicules utilitaires lourds neufs (VHC) de 16 t et plus

À fin novembre 2021 , 219 595 nouveaux poids lourds ont été immatriculés dans l’Union européenne, en hausse de 21,0 % par rapport à la même période il y a un an. À l’exception de la Grèce (-3,6%) tous les marchés de l’UE ont réussi à afficher une croissance sur cette période, y compris l’Italie (+25,5%), l’Espagne (+13,1%), l’Allemagne (+9,8%) et la France (+5,9%).

Véhicules utilitaires moyens et lourds neufs (MHCV) de plus de 3,5 t

Après onze mois de 2021 , les ventes de camions neufs dans l’Union européenne ont augmenté de 16,6 % depuis le début de l’année, avec 264 031 unités immatriculées au total. La base de comparaison faible des premiers mois de l’année a permis aux quatre plus grands marchés de la région de rester en territoire positif jusqu’à présent : l’Italie (+22,6%), l’Espagne (+8,6%), la France (+6,1%) et l’Allemagne (+4,8 %).

Nouveaux autobus et autocars moyens et lourds (MHBC) de plus de 3,5 t

De janvier à novembre , les nouvelles immatriculations d’autobus et d’autocars dans l’UE ont augmenté de +2,3% pour atteindre 26 101 unités. Les principaux marchés ont affiché des résultats mitigés au cours de ces 11 premiers mois. La France, en tête en termes de volume, a connu la plus forte augmentation en pourcentage (+10,6%), suivie de l’Italie (+8,9%). En revanche, les immatriculations espagnoles et allemandes ont reculé de 6,3% et 4,0% respectivement depuis le début de l’année.