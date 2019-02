3e SIAM 2019 présentera l’avenir automobile aux Monégasques

Le 3e édition du Salon International de l’Automobile de Monaco ouvre ses portes dans deux semaines. un riche programme d’exposition des hypercars, des voitures de course, des voitures électriques, des voitures de prestige fera le bonheur des passionnés d’automobile, annonce son organisateur. Le SIAM 2019 de qu’ il s’agit est l’évènement Monégasque qui présente l’avenir de l’automobile et de la mobilité du 28 février au 3 mars 2019 Quai Albert Ier. Pour cette 3e édition de cet évènement automobile unique, les visiteurs pourront découvrir dans une atmosphère raffinée et exclusive en Principauté de Monaco l’ensemble du marché automobile et des dernières technologies : depuis la voiture urbaine électrique aux modèles les plus luxueux en passant par des concepts cars, prototypes, voitures de sport et de prestige ou hypercars, des équipements et technologies novatrices. « Le futur se construit avec le passé » annonce le communiqué de l’organisateur pour qui L’art de vivre automobile et le plaisir de conduite riment plus que jamais avec nouvelles énergies et performances.La grande majorité des constructeurs automobiles, et des voitures anciennes, tout ce qui fait vibrer les passionnés sera au Monaco SIAM 2019, Quai Albert Ier, au sein de pavillons à thèmes. De nombreuse révelations à decouvrir à travers 4 secteur synonyme d’innovation automobile à savoir que le salon est organisé en 4 pavillons à savoir nouvelles energies, gammes nouvelles concept car , innovation sport écuries et innovation à travers les époques , parmi les révélations: Icona Nucleus​, le concept car autonome italien, Vulcano Titanium, l’hypercar italienne , Nouvelle Bentley Racing GT3,Dallara Stradale GT Italmotor, Lamborghini : Huracan Performante Spyder, Huracan Performante, et Aventador S Roadster, E-Racing Car, le constructeur français de voiture de course électrique, Tecno Montecarlo Nanni Galli, hypercar hybride GPL en hommage au pilote de F1, Montecarlo Automobile Centenaire (cf l’affiche du Salon, en hommage à S.A.S. le Prince Albert II de Monaco), Lexus Hybrides : ES350h et UX250h, Kyburz eRod, voiture de sport electrique sans compromis, Voitures blindées : Mercedes Classe G et Smart, Le premier kart électrique de plus de 50cv destiné à un trophée monomarque international Tecno, Prototype à énergie alternative créé par les étudiants de l’ISAT.