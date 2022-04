Les marques allemandes de luxe en recul au T1 2022

Les trois marques de luxe allemandes ont enregistré une baisse de leurs ventes au cours des trois premiers mois, la production et la demande étant minées par la résurgence de l'épidémie de coronavirus et les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement selon autonews chine. Audi a été la plus durement touchée, avec un volume en baisse de 22% à 161 600 au cours de la dernière période. Les ventes de Mercedes-Benz ont chuté de 14% à 192 700. Les livraisons combinées chez BMW et Mini ont chuté de 9,2% à 208 507 véhicules, a déclaré BMW Group, sans ventiler le volume par marque. Audi était la plus grande marque de luxe de Chine jusqu'en 2019, date à laquelle Mercedes a pris le relais, et a eu du mal à récupérer la couronne. La meme source rappelel que BMW était la première marque de luxe en 2021.