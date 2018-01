Avis au importateurs : Pyramid Transit informe ses clients sur le réseau In de l’application de la taxe 0,1% de solidarité au caisse des retraités

Actualités 62 vues 0 2018 arrive avec son lot de textes de recadrage de tous les secteurs de l’économie. La loi de finance 2018, puisque que de cela qu’il s’agit apporte son lot de taxes comme toutes ces précédentes. A noter une nouvelle taxe de 01% est appliquée selon le dernier communiqué de Pyramid Transit diffusé sur le réseau iN, pour toutes les importations et concerne toutes les expéditions, même celle bénéficiant de l’avantage ANDI. Le communiqué précise que celle ci est calculé en en vertu de l’article 109 du Jo N°76 du 28 décembre 2017, et explique que celle ci est considéré comme taxe de solidarité perçue au profit de la caisse nationale des retraités.