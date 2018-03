EpED marqué son entrée à Equip auto 2018 : “L’INDUSTRIE AUTOMOBILE UN CHALLENGE DE TOUS LES JOURS”

AUTOMOTIVE ENGINEERING & DEVELOPMENT, un sous-traitant algérien de plusieurs gamme de pièces pour véhicules marque de sa présence sur Equip auto par un beau stand où sont exposés une large gammes de produits dédiés à l'after market made in Algeria dont certain ont atteint un taux d intégration de 100% Alger. Reçu sur le stand par la directrice marketing Hanane Ould Yahia, nous à brosser un peu la vision de Eped qui est engagé dans la fabrication des pièces de rechange depuis 10 ans.

Courant du marché qui alors était orienté vers, le tout import des grandes et moins grandes marques, mais Eped a choisi la voix royale qui selon notre interlocutrice, portée sur la fabrication qui a forte valeur ajoutée, les produits de filtration, les bougies d’allumage et de préchauffage, les plaquettes de freins et autres pièces électriques, commercialisés sous la marque DEDAX à travers son réseau de distribution. L’entreprise, depuis sa création en 2005, est tant active sur le marché local que le marché étranger.

Elle partage une technologie et un savoir-faire aussi respectable que novateur. Placé dans une optique de développement continue, nous œuvrons, en permanence, à participer activement à l’effort national afin que notre pays soit reconnue dans le domaine de l’industrie mécanique. Nous rejoignons les hautes autorités dans leur politique qui porte sur la promotion de la production nationale. Conscient que notre pays ne peut atteindre ses objectifs sans l’aide des entreprises locales qui, de part leur dynamisme, influe sur le marché local à travers la substitution aux produits importés et la réduction de la facture d’importation sans oublier la création d’emplois. EQUIP AUTO ALGERIA 2018, constitue non seulement une occasion de se faire découvrir ou redécouvrir les produits aux visiteurs du salon ainsi que les nouveautés mais aussi apporter la preuve que depuis des années il existe des acteurs qui travaillent sans relâche et dans l’ombre à développer le secteur automobile. Eped qui se positionne en sa qualité d acteur dans l’industrie, sur Equip auto salon de l’après vente et distribution des pièces et équipements, par cette démarche souhaite encourager les distributeurs des composants de l’industrie automobile à contribuer à l’indépendance économique du pays à travers le développement de leur propre activité industrielle. Pour AUTOMOTIVE ENGINEERING & DEVELOPMENT, l’industrie automobile en Algérie n’est pas en avance mais elle avance. Il suffit d’y croire et de s’armer de persévérance.