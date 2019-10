Toyota augmente ses parts dans le capital Subaru

Actualités, Salons 217 vues 0 En rachetant de nouvelle parts du constructeur Subaru, Toyota devient l’actionnaire principal de la marque japonaise avec 20% au lieu de 16,% avant cet accord. Un investissement qui a couté 680 millions d’euros pour développer des véhicules hybrides et électriques autonome et connecté.