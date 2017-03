L’emploi et l’automobile : 544.201 exercent dans le commerce et de réparation

Dans une étude finalisée récemment par l’Office national des statistiques, il est relevé que le nombre d’opérateurs économiques physiques s’est établi à 1,16 million opérateurs à la fin 2015 composés de plus de 1,01 million d’hommes (88% du nombre global) et de 139.283 femmes (12%). Les activités répertoriées sont au nombre d’une vingtaine tous secteur confondu. Sur 1,16 million d’agents économiques physiques, 544.201 exercent dans les secteurs du commerce et de réparation automobiles et motocyles, soit près de 47% de l’ensemble des opérateurs économiques physiques au niveau national.Ces 544.201 agents économiques se composent de 469.863 hommes et de 74.338 femmes. Les autres activités les plus exercées sont celles de l’industrie manufacturière avec 139.277 opérateurs physiques (12% de la totalité), de la construction-bâtiment avec 137.005 (11,8%) et des transports et d’entreposage avec 123.623 (10,7%).