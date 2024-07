Entretien avec Mohamed Bourahla DG de l’EPIC-EDIV : « Renouveau de SONACOME et Offensive sur le Marché Privé »

Avec la relance de la marque SONACOME sous la bannière de l’EPIC-EDIV et une offensive stratégique sur le marché privé, EPIC-EDIV s’affirme comme un pionnier incontournable de l’industrie des véhicules industriels en Algérie. l’EPIC-EDIV, établissement public sous l’égide de l’Armée Nationale Populaire, redynamise la marque historique SONACOME tout en consolidant sa présence avec Mercedes-Benz sur le marché algérien des véhicules industriels.Le groupe, à travers ses filiales, propose une vaste gamme de produits allant des fourgons Sprinter aux camions lourds Actros, tout en se positionnant sur les segments européens qu’asiatique asiatiques. Ainsi elle se distingue se distingue par une offre complète et de qualité, adaptée à la demande croissante du marché. La stratégie de l’entreprise vise également à renforcer sa pénétration dans le secteur privé, avec des offres promotionnelles attractives pour les nouveaux clients., c’est du moins ceux que nous retenons de cet entretien avec M. Mohamed Bourahla Direcetur général deEPIC-EDIV. Suivons -le

L’A.M.: Pourriez-vous nous fournir une mise à jour sur les performances récentes de votre entreprise sur le marché des véhicules industriels ?

Mohamed Bourahla DG de l’EPIC-EDIV: L’Entreprise de développement de l’industrie des véhicules industriels est un établissement public industriel et commercial, EPIC-EDIV, appartenant au secteur économique de l’Armée nationale populaire. Pour répondre à votre question , EPIC-EDIV, par l’intermédiaire de ses trois filiales en partenariat avec la société émiratie AABAR invest SAFAV-MB. Spa, produit des fourgons Sprinter et des véhicules 4×4 de classe G de marque Mercedes, SAPPL. Spa produit des camions et des bus de marque Mercedes, et la troisième JV est AMS, qui gère la distribution (vente et après-vente) des produits de marque Mercedes sur le marché national des véhicules utilitaires et industriels de haute qualité, certains de nos produits étant facilement disponibles. Suite à la décision de l’Etat conformément aux résolutions n° 01/170 du 20/04/2021 et n° 05/171 du 03/11/2021 adoptées lors des 170ème et 171ème sessions du Conseil de Participation de l’Etat (CPE) concernant le Transfert de SNVI au secteur économique de l’ANP, EPIC-EDIV a repris les activités de production de la gamme bien connue SNVI sous la marque SONACOME

Votre participation au salon SIVEHA 2024 est-elle un indicateur de votre volonté de proposer vos produits au marché privé ?

Certes, concernant la marque connue sous le nom de SONACOME, elle existe depuis 1967 et a déjà fait ses preuves sur les marchés public et privé depuis des décennies. Notre marque est connue à travers les générations, et nos produits ont été et continuent d’être utilisés dans divers secteurs. Quant à nos produits Mercedes-Benz, ils sont sur le marché depuis 2014. Notre orientation stratégique initiale était de répondre aux besoins en équipements des institutions publiques (MDN, DGSN, etc.) et des entreprises publiques. Cependant, après avoir maîtrisé et couvert avec succès les deux segments de marché, nous sommes prêts depuis deux ans à réorienter notre attention vers la satisfaction du secteur privé en proposant le bon produit au bon prix et en assurant une couverture adéquate du réseau de service après-vente. C’est pourquoi nous participons aujourd’hui au salon SIVEHA.

Comment parvenez-vous à vous distinguer de vos concurrents dans un marché aussi compétitif, peuplé de nombreuses marques ?

Pour résumer , ce qui fait notre force aujourd’hui et ce qui nous différencie de nos concurrents c’est qu’ en premier , nous sommes Pionnier et leader de l’industrie mécanique en Algérie, preuve de notre maîtrise non seulement du processus de production mais également de toute la chaîne d’alimentation de matière première ( donc les constructeurs automobiles internationaux, les sous traitants, les vendeurs de pièces de rechange, les carrossiers …) deuzio, avec les deux marques nous sommes positionnées sur le marché des marques européennes avec la marque Mercedes-Benz et le marché des marques Asiatiques avec la marque nationale connue sous le nom SONACOME.et trecio , l’unique entreprise qui propose une très large gamme de produits qui nous permets de nous positionner sur tous les segments du marché des véhicules utilitaires et industriels avec , les véhicules tout terrain ( class G) , les fourgons ( sprinter ), les camions petit tonnage (K66, Accelo…) les camions moyen tonnage ( K 120, Atego), grand tonnage/ Lourd ( Actros, Arocs…..) les bus. De plus les produits tractables. Donc, considérons avoir une longueur d’avance sur les nouveaux acteurs présent sur le marché, par la qualité et la disponibilité de notre produit que nous offrons et la qualité de service

Pourriez nous éclairer sur le renouveau de la SNVI sous la bannière de l’EDIV ?

Après le redéploiement de l’ex SNVI et son transfert au secteur économique de l’Armée Nationale populaire et donc de l’EDIV, nous nous sommes d’abord attelés à l’amélioration des produits existants de la marque Sonacom. Ensuite, on a entamé le développement d’autres produits que nous dévoilerons d’ailleurs à l’occasion de la Foire Internationale d’Alger et du salon de l’automobile d’Oran. Il s’agit du nouveau camion k 7.5, qui remplacement le k66, et le k12 qui est la version moderne du k120. Nous avons également développé trois autres produits. Il s’agit de trois bus de différentes capacités. Le développement et la modernisation des produits de marque Sonacom ont été réalisés avec l’accompagnement d’un grand groupe international.

Avec l’accélération prévisible des échanges interafricains via la route transsaharienne, quels produits proposez-vous pour s’adapter à ce type de mission et répondre aux besoins des transporteurs ?Comme vous l’avez déjà dit Mercedes est réputé pour son positionnement Premium alors ses produits répondent à ce type de missions long courrier et de plus vue la variété de notre gamme de produits (des tracteurs routier 4×2, 6×4 et 6×6 des camions de 09 a 40 T, les transporteurs ont des solutions de transport selon leurs besoins.

Pourriez-vous nous éclairer sur le renouveau de la marque connue SONACOME et son redéploiement sous la bannière de l’EDIV ?

Tel que je l’ai expliqué auparavant, après le transfert de la SNVI au secteur économique de l’ANP, les équipes de l’EPIC-EDIV ont travaillé sur l’amélioration de la productivité et la qualité des anciens produits et le développement de ces produits, les résultats de ces travaux sont devant vous.

Quelle est votre stratégie de développement à long terme dans le secteur des véhicules industriels ?

Notre stratégie consiste à continuer à innover et à diversifier notre gamme de produits, à renforcer notre position sur le marché national et à explorer de nouvelles opportunités sur le marché international. Nous nous concentrons sur la qualité, l’intégration locale, et le service après-vente pour maintenir notre avance sur la concurrence.

À l’occasion du lancement, quels sont les modèles à fort potentiel, notamment pour le marché de l’Ouest ? Peut-on espérer des remises ou des offres exclusives spécialement prévues pour le salon ?

Le marché de l’Ouest je pense qu’il n’est pas diffèrent par rapport au marché national qui demande toutes les modèles de la gamme des produits connue sur le nom du SONACOME et même d’autre produit que nous pensons a intégré pour élargir notre gamme de produit. Ce lancement concerne les prototypes qui sont prêt. Pour la commercialisation de ces produits ça sera en début de 2025 avec des prix très intéressant. Pour Ce qui est des offres, nous proposons des offres exceptionnelles avec des remises qui dépasse les 3 000 000 DA sur certains produits de marque Mercedes-Benz ( les tracteurs routier ) pour marquer notre repositionnement qualité/ prix afin d’acquérir de nouveaux clients privés .

En marge du Salon Siveha se tiendra la deuxième journée de la mobilité durable. Comment votre entreprise aborde-t-elle les préoccupations environnementales et de développement durable ?

Les produits que nous proposons sont déjà aux normes. Mercedes en termes d’émission, on est déjà au niveau 3, les produits de Sonacom qu’on va dévoiler lors des deux manifestions le sont eux aussi. Nous prenons bien en considération la préservation de l’environnement. D’ailleurs nous comptons même développer le véhicule électrique.

S.R.