Ventes Groupe Renault au 1er semestre 2017 : 19% pour la région Moyen orient et Afrique

Renault annonce des résultats probants sur le premier semestre 2017. Sur les 1,88 million de véhicules vendus sur le premier semestre 2017, soit une hausse de 10,4%, sur un marché qui progresse de 2,6%. Le groupe reste optimiste pour la suite de l’année, selon les perspectives mondial du marché automobile en 2017 où est attendu une croissance de 1,5 à 2,5% comparativement à 2016.

Au première semestre (S1) déjà, toutes les régions croissent en volume et en part de marché. En particulier, le Groupe enregistre des ventes en hausse de 19,3% dans la région Afrique-Moyen-Orient-Inde et de 50,5% dans la région Asie-Pacifique.

Renault confirme ses ambitions de croissance en 2017 portées par sa gamme renouvelée, de nouveaux lancements et le développement des activités à l’international.

En Afrique-Moyen-Orient-Inde, les immatriculations du Groupe sont en hausse de 19,3%, pour une part de marché de 6,4% (+1,1 point). En volume, elles représentent 323 043 unités écoulées sur la région. Soit l’équivalent de la France ou il a vendu 368 002. Au , annonce le communiqué de Boulogne Billancourt, les ventes du Groupe au Maghreb progressent de 10,1% sur un marché en baisse de 8,3%. La part de marché du Groupe s’établit à 43%, en hausse de 7,2 points.

Le Groupe Renault a célébré le 10 juillet le 1 000 000 de véhicules produits à l’usine de Tanger, Dacia Lodgy, était le millionième véhicule produit. Une étape franchie en à peine 5 ans depuis son inauguration en 2012. Au total par modèle, ce sont 474 840 Sandero, 320 078 Dokker et 193 181 Lodgy qui ont été fabriqués depuis le lancement de l’usine exporté dans 73 destination.