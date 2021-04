PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE EN BAISSE CONSECUTIVE

Après une année 2019 morne, qui a déjà vu une baisse marquée de près de 5% de la production automobile mondiale (jusqu’à moins de 92,2 millions de voitures, camions et bus) et qui a mis fin à 10 ans de croissance, l’industrie automobile mondiale a été confrontée à un nouveau défi sans précédent. 2020 en raison de la pandémie COVID, fut , la pire année et a ramené les taux à 2010. Avec les fermetures d’une grande partie de l’industrie automobile et de ses nombreux fournisseurs à travers le monde pendant plusieurs semaines, 2020 a marqué «la pire crise à avoir jamais eu un impact sur l’industrie automobile, un secteur clé de l’économie mondiale», a déclaréM. FU Bingfeng. le président de l organisation internationale des constructeurs. Les données collectées montrent une baisse de 16% de la production 2020, ceux qui porte le volume produit à moins de 78 millions de véhicules, ce qui équivaut aux niveaux de ventes de 2010. Comme l’a noté M. Fu, «les résultats de 2020 effacent toute la croissance réalisée au cours des 10 dernières années». selon le communiqué de l organisation. Tous les principaux pays producteurs ont connu de fortes baisses, allant de 11% à près de 40% . L’Europe , par exemple , qui représente 22% de la production mondiale à enregistré a connu une baisse de plus de 21% en moyenne. En Amérique, la production 2020 avait atteint 15,7 millions d’unités représentait ainsi une part de 20% de la production mondiale. Le continent africain a également fortement reculé, de plus de 35%. En revanche, l’Asie s est montré plus résiliante et a enregistré une baisse de seulement 10%. L’Asie et en particulier la chine reste de loin la plus grande région productrice du monde, avec 57% de la production mondiale.