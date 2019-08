BAIC Industrie Internationale Algérie bientôt des unités de soudure, de peinture et montage de moteur en Ckd

Inaugurée en décembre dernier, l'usine de montage BAIC Industrie Internationale Algérie, qui assemble aujourd'hui cinq modèles de la marque du géant chinois BAIC, poursuit son développement et annonce le lancement imminent des travaux d'extension de pour accueillir des unités de soudure, peinture et de moteur en ckd ainsi qu'une extension de la chaîne de production, afin d'assembler un nouveau modèle de type Mini-Truck. « Il s'affichera à un prix de moins d'un million de DA », précise le communiqué daté du 1 aout 2019. Il est fait également état de toute l'actualité de fin juillet de cette unité BAIC, à savoir, que son P-dg, monsieur Nordine Sariak avait reçu une délégation composée de hauts cadres représentants du Gouvernement Chinois et du Constructeur BAIC de chine en inspection de cette unité, qui pour rappel est sis à Batna sur 3 hectares bâtie sur 8000 m2. Il fait mention que cette délégation s'est engagée à participer à la réalisation des extensions de l'usine, pour accueillir les unités de soudure et peinture, conformément aux accords de développement signés avec le géant chinois BAIC qui porte aussi la fabrication des moteurs, en assurant la réalisation de toutes les installations nécessaires, ainsi que l'accompagnement en termes de formation du personnel au niveau de l'usine. Baic vise un taux d'intégration de 34%

Plus loin le communiqué rappel que Baic industrie Algérie est joint-venture issue d’investissement en partenariat avec l’entreprise Eurl Sariak auto Handler à hauteur de 90% et de 10% du groupe chinois BAIC. L’usine BAIC Industrie Internationale Algérie a été conçu pour la réalisation de procès d’assemblage en CKD, et a démarré ses activités d’assemblage avec un taux d’intégration de 26 %, atteint grâce aux partenariats avec des sous-traitants locaux, dont IRIS Pneus et une société locale spécialisée dans la fabrication des faisceaux de câblages automobile. Ce taux d’intégration a été obtenu aussi grâce au code d’identification du constructeur attribué par la “SAE International”, un organisme international basé aux États-Unis, ce code qui permet à BAIC Algérie de graver son propre numéro de châssis, spécifique aux véhicules BAIC assemblés en Algérie. Les extensions prévues dans le plan de développement de l’usine, dont les travaux débuteront incessamment, feront grimper le taux d’intégration à 34 %.