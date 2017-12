CHAMPION, une marque Brand Full liner

L’annonce a été faite le 8 décembre dernier, à Lyon par le team du top management, marketing et communication D’EMA Europe de Federal Mongul parts, lors d’une conférence de presse organisée en marge de la visite d’usine Chazelles sur Lyon de fabrication bougie pour la première monte et After Market par plus de 35 journalistes issus de l’Europe et de l’Afrique du Nord.

La marque Champion du grand équipementier multimarques et lignes de produits automobiles mondial Federal-Mugul LLC, qui a généré 7 milliards de dollars en 2016 sur l’ensemble de ses 120 usines implantées à travers le monde a étendu sa gamme champion qui s’annonce globale à travers plusieurs lignes de produits lancés en 2017 et avenir dès le mois de février 2018.

La marque au « nœuds papillon » qui fournit tous les constructeurs internationaux en première monte pour tous type de véhicules et en seconde monte à savoir pour la rechange à travers sa filiale, distribution Federal-Mugul Parts qui couvre avec 20 marques 95% du marché international, annonce l’élargissement de son offre à l’éclairage, filtration, essuie glace et freinage. L’ensemble de ces gammes couvrira la grande majorité du parc roulant européen, avec des produits de qualité d’origine.

La gamme élargie de Champion comprend des produits de freinage (plaquettes, disques et kits de frein), des produits d’éclairage (phares au xénon et halogènes, feux de signalisation et éclairage intérieur), des filtres (air, habitacle, huile et carburant), des essuie-glaces (gammes Aerovantage, Easyvision et Rainy Day) et des pièces d’allumage (bougies d’allumage, bougies de préchauffage, bobines d’allumage, faisceaux et boîtiers de commande de préchauffage). Un nouveau comptoir de produit qui est déjà monté en première monte par les prestigieux et plus grands constructeurs internationaux.

Champion est une marque qui s’est positionné avant tout sur le marché du haut en terme de qualité et fiabilité produit.

Grâce à cette notoriété mondial de Champion, les représentant de Federal-Mogul Motorparts, à l’instar de Massimiliano A.Milani, directeur marketing et produit EMEA et Alexis Goslin, directeur Commercial EMEA ont fièrement annoncé, les nouveaux produits et tout l’accompagnement réservé aux distributeurs et les professionnels de la réparation pour leur développement autour d’une marque à l’attrait grandissant.

Nouvelle gamme, nouveau présentoir

Chez champion rien n’est négligé, tout est élaboré et qualité rime avec le produit, son packaging et sa présentation, en effet, toute la nouvelle gamme rayonnera grâce à un nouveau concept de présentoir innovant et adaptable, doté de cinq modules spécifiques, a été conçu pour la distribution qu’elle soit traditionnelle, spécialisée ou encore en GMS, pour exposer l’offre complète Champion. « Le nouveau présentoir Champion est plus qu’une juxtaposition de produits. C’est une solution commerciale entièrement intégrée qui peut aider les revendeurs à tirer parti de l’une des grandes marques du secteur pour accroître leur part de marché et la satisfaction de leurs clients. », a déclaré Massimiliano Milani, directeur Produits et Marketing chez Federal-Mogul Motorparts, EAMO.