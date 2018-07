Lubrifiants : Meklati automobile officiellement représentant de Motul

L’entreprise Meklati Automobiles, présente dans la distribution auto-moto, pièces de rechanges, produits d’entretien et maintenance véhicules depuis plus de 50 ans à annoncer le 4 juillet, lors d’un évènement organisé au Centre International des Conférences CIC-Club des Pins Alger, son partenariat officiel avec la marque de lubrifiant Motul et la disponibilité dorénavant des produits de cette marque sur le marché algérien, ainsi Meklati Automobiles devient le représentant officiel en Algérie de la marque de Lubrifiants MOTUL.

La gamme Motul de lubrifiants est assez variée et se décline pour un large éventail d’applications : auto, poids-lourd, motocycles, nautisme, entretien automobile

Motul étant partenaire technique privilégié de plusieurs écuries telles que Honda, Suzuki, Aprilia, MV Agusta, Nissan Nismo, Toyota, Subaru et McLaren GT, ainsi que des entreprises spécialistes en ingénierie de haute performance telles que Brabus et APR. Acteur majeur dans le monde des sports mécaniques, Motul a également noué des partenariats avec les organisations officielles : Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), World Endurance Championship, le Rallye Dakar, Le championnat MotoGp…etc.

Motul est aussi partenaire d’évènements sportifs mythiques tel que les 24H du Mans Auto et Moto.

Par ailleurs, MOTUL a su tirer de son expérience dans le monde du sport mécanique, la capacité de développer des lubrifiants de haute qualité homologués par les plus grands constructeurs au monde tels que VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat), Mercedes-Benz, Porche, BMW, Renault, PSA (Peugeot, Citroën, DS), Suzuki, Augusta, Peugeot Scooter, MBK, M.A.N, Scania, Cummins, Deutz, Volvo, …etc.