Vw Arteon pour remplacer la Passat cc

Le constructeur allemand sort un nouveau véhicule grand tourisme qu’il veut placer sur les rangs des berlines premium. La Volkswagen Arteon a été présentée en première mondiale au Salon international de l’automobile 2017.

L’Arteon est positionnée d’emblée au-dessus de la Passat.

la gamme de moteurs comprend trois essence TSI turbo et trois moteurs diesel TDI. Tous sont des moteurs à quatre cylindres montés transversalement avec injection directe et couvrent une plage de puissance de 110 kW / 150 chevaux à 206 kW / 280 chevaux. Le moteur le plus puissant est couplé à une transmission à double embrayage, à 7 vitesses (DSG), et quatre roues motrices en standard.