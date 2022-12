La jointventure WEG et CEVITAL pour la production d’1 millions de moteurs électriques inaugurée

L’usine de production de moteurs électriques WEG en Algérie vient d’être inaugurée ce mardi 29 novembre 2022 avec la présence de Monsieur le Ministre de l’industrie, Ahmed Zeghdar, ainsi que SEM l’ambassadeur du Brésil, Flavio Marega, dans la Willaya de Sétif, ville en voie de devenir un pôle industriel de sous -traitance.

En effet, ce partenariat entre les groupes CEVITAL et WEG est en rapport avec les orientations souhaitées par le gouvernement Algérien avec le décret présidentiel N°67 du 15 novembre 2020, incitant à l’augmentation du contenu local, et, la loi relative à l’investissement du 18 septembre 2022, simplifiant et encouragent les investissements industriels, a déclaré le groupe Brésilien dans un communiqué

Cette co-entreprise«WEG Algeria Motots» , pour rappel , détenue à 51% par le groupe WEG et 49% par le groupe CEVITA a la capacité de produire plus d’un million de moteurs par an précise le communiqué . Les moteurs produits vont couvrir les performances et les exigences des normes internationales pour les appareils d’électroménagers tels que les machines à laver. La répartition des ventes est estimée à 60% pour le marché local Algérien et 40% pour l’export.

La société «WEG Algeria Motots», ajoute la même source, produit annuellement de 1 à 1,2 million de moteurs électriques pour machines à laver, permettant de répondre à la demande locale exprimée par les entreprises actives dans les industries électroménagères, ainsi que l’exportation vers l’étranger, notamment les pays d’Afrique du Nord et les marchés voisins.