Projet de code de la route : vers la révision à la hausse des amendes aux infractions

Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Abderrachid Tebbi, a présenté, lundi à Alger, le projet du nouveau code de la route devant la Commission des transports et des télécommunications à l'Assemblée populaire nationale (APN). « Ce nouveau projet, qui viendra remplacer la loi 01-14 relative à l'organisation de la sécurité routière, a été finalisé et se trouve actuellement en cours d'examen au niveau du secrétariat général du Gouvernement. Il devrait être présenté à l'APN lors de cette session parlementaire », a précisé le ministre, selon L'Aps. Ce projet devra réviser à la hausse les amendes et maintenir les délits énoncés dans le texte en vigueur, en révisant leurs dispositions à travers « le durcissement des peines prévues » et en attribuant un caractère criminel à certains actes dangereux à l'instar de la conduite dangereuse, et ce, dans le souci de parvenir à des mesures coercitives nécessaires, outre la pénalisation de certains autres actes à l'instar du refus de présentation de la pièce d'identité aux policiers. Le projet en question comprend également « des dispositions à même de renforcer la politique nationale relative à la sécurité routière, notamment les volets ayant trait à l'amélioration du système de collecte et de traitement des données relatives aux accidents de la route et l'amélioration du comportement des conducteurs », a poursuivi le ministre, selon la même source. Il prévoit également « l'introduction de sanctions complémentaires dont la formation du contrevenant en matière de sécurité routière pour une durée définie par l'autorité compétente outre la possibilité de confisquer le véhicule utilisé dans le délit d'homicide involontaire ».