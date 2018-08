Motek 2018 : une messe pour l’automation

La Motek, qui a lieu chaque année à Stuttgart, est l’événement leader du monde entier dans les secteurs de l’automation de la production et du montage, de la technique d’alimentation et de la circulation des matériaux et de la rationalisation par la technique de manutention et par la manutention industrielle. C’est l’unique salon de son genre qui présente toute la chaîne des processus de la construction mécanique et de l’automation. En plus, elle offre des solutions systèmes et de détail pour l’augmentation de l’efficacité et de la rentabilité dans presque tous les secteurs industriels. À cette occasion, la Motek mise surtout sur une orientation conséquente au groupe cible. On compte parmi les groupes cibles centraux l’industrie automobile, des machines, du génie mécanique, de l’électrique et de l’électronique, la technique médicale, la production solaire et toutes les autres entreprises traitant le métal et le plastique et leurs fournisseurs. Grâce au regroupement avec les foires qui ont lieu en même temps – à savoir la Bondexpo, le salon professionnel international pour la technologie adhésive, et la Microsys, le parc des technologies pour la microtechnologie et la nanotechnologie – de synergies énormes naissent, pas seulement concernant le nombre de visiteurs et les conclusions d’affaires, mais aussi concernant les futurs sujets de la branche. La foire est complétée par un programme de cadre de haute qualité qui traite les développements actuels et les sujets d’avenir et qui est très estimé par tous les visiteurs et les exposants.

908 exposants de 25 pays feront l’événement à Stuttgart qui des secteurs de l’automation, construction de machines, industrie, technique d’automatisation, technique de mesure, usinage des métaux, utilisation du matériel seront le lot à découvrir à travers les produits comme les actionneurs pneumatiques, capteurs, composants, convoyeurs, démontage de machines, démontage des machines, machines d’assemblage, mesure de niveau, montage des postes de travail, moteurs linéaires, pinces, robots industriels, roulements à rouleaux, solutions de systèmes clé en main, sous-systèmes, systèmes d’assemblage, systèmes de positionnement, systèmes robotiques, tables de montage, …