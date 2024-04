DFSK expose son modele Glory 500 au City Center pendant le Ramadan

Actualités 209 vues 0 Pendant le mois de Ramadan, DFSK, à travers son concessionnaire Image Motors , a choisi le City Center comme lieu pour présenter son entrée de gamme représentés par le le modèle Glory 500. Cette initiative permet aux clients potentiels de découvrir les derniers modèles introduit pour la première fois en Algérie par le représentant officiel de la marque dans un cadre convivial et accessible. Cette exposition témoigne de l’engagement continu de DFSK à répondre aux besoins de sa clientèle, en offrant une opportunité unique aux visiteurs et clients du centre commercial le plus huppé d’Alger de découvrir les caractéristiques et des véhicules de la marque pendant cette période spéciale. Le modèle exposé affiche un prix de 2 880 000,00dinars