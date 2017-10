J-1 ouverture du 11e Salon Alger Industrie 2017 : Le nouveau modèle de développement du secteur industriel en promotion

La société des foire et des expositions les pins maritimes (Safex) abritera à partir d’aujourd’hui le 9 octobre trois salons des plus important pour leurs secteur respectif à savoir « Alger industrie » pour les é quipements industriels, installations industrielles, machines industrielles, produits industriels, services industriels, « Revade », dédié à l’industrie du recyclage et le sipsa-Sima, sous le thème Enjeux pour le développement de l’Agro business intégré et inclusif : comment développer les chaînes de valeur agroalimentaires durables et compétitives» et le salon « Revade » de L’activité de récupération et de valorisation des déchets.

La 11ème édition du Salon professionnel international « ALGER INDUSTRIES » ouvrira ses porte demain du 10 au 13 Octobre 2017 au Palais des Expositions des Pins Maritimes, Alger (SAFEX). Un salon organisé sous le Haut Patronage de Monsieur le ministre de l’industrie et des mines, indique le communiqué de Batimatec spa.

Quatre journées d’expositions, de démonstrations et de manifestations diverses seront consacrées aux professionnels de l’industrie pour une mise au diapason avec les dernières nouveautés technologiques et pour comprendre les dernières tendances du secteur. Cette manifestation constitue ainsi un espace favorable d’échanges et de concertations autour des objectifs assignés au secteur des industries, à court et moyen termes, par la nouvelle politique de croissance économique adoptée par les pouvoirs publics en juillet 2016. C’est également une occasion favorable pour partager des expériences, consolider les relations professionnelles et investir de nouveaux marchés.

Le nouveau modèle de développement du secteur industriel donne notamment plus de consistance à l’investissement productif et réserve un rôle important aux partenariats entre les entreprises nationales publiques et privées en y associant les opérateurs étrangers. Cette nouvelle politique de croissance économique, adoptée dans la perspective de diversification et de transformation structurelle de l’économie algérienne, se concrétise déjà dans plusieurs filières, à travers le territoire national, en s’appuyant sur des réformes se traduisant par de nouvelles transitions : technologique, énergétique, numérique, écologique, managériale et sociétale. Un train de mesures est dès lors mis en place pour la concrétisation de projets nouveaux, la dynamisation des filières, la relance de l’investissement ainsi que l’appui à l’économie locale.

Un riche portefeuille de professionnels, appartenant aux services production, achats, bureaux d’études et d’expertises et de dirigeants de PME/PMI, attendent l’ouverture de l’événement pour découvrir les offres, les opportunités ainsi que les nouvelles potentialités du secteur industriel toutes branches confondues.

Au Salon « ALGER INDUSTRIES 2017 », le visiteur pourra découvrir une offre exceptionnelle de solutions nécessaires pour le lancement de toute activité industrielle constituée de produits d’équipements et services.

« ALGER INDUSTRIES 2017 » prévoit un programme exceptionnel d’animations et de conférences autour des axes majeurs de la nouvelle orientation de la politique industrielle et de l’évolution de certaines branches et filières du secteur. Vous trouverez sur « ALGER INDUSTRIES 2017 » une plateforme de démonstration et un large éventail d’informations et de veille technologique.