Perilli marque l’année 2017 par son retour en en bourse

Pirelli, passé sous l'égide de ChemChina en 2015, reprend la route des marchés en marquant son retour en bourse après deux ans d'absence. le cinquième constructeur mondial des pneumatique, espère placer jusqu'à 40 % de son capital.

L’activité pneus consommateurs sera cotée sur la Bourse de Milan, tandis que celle des pneus industriels sera intégrée à celle d’Aeolus Tyre, groupe coté à la Bourse de…Shanghaï.