DS 7 Crossback connecté grâce à l’opérateur chinois Huawei

Peugeot qui vient de lancé le DS 7 Crossback en chine ou il inaugure la plateforme pour véhicule connecté (CVMP) du Groupe PSA, couplée à celle de Huawei à savoir, la plateforme IoT Ocean Connect et des services Cloud, permettant aux clients d'accéder à de nouveaux services connectés rapporte CB News, comme la navigation connectée, la reconnaissance vocale et autres.